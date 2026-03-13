Шефът на Кампос засипа с похвали Никола Цолов

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов спечели основното състезание в Мелбърн на старта на сезона и поведе в класирането. Никола стартира от пета позиция, след това пое водачеството в надпреварата в третата обиколка и успя да се справи с два рестарта зад кола за сигурност, като същевременно отблъсна атаките на съперника си Рафаел Камара, за да спечели първата си победа във Формула 2.

Това бе кулминацията на силния уикенд за Кампос Рейсинг, след като Ноел Леон също постигна подиум в първото си състезание във Формула 2, като завърши втори в спринта.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬



NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

Анализ на състезанието: Как Никола Цолов стигна до победата в Мелбърн

В разговор в падока след края на основната надпревара, шефът на отбора Адриан Кампос-младши изрази задоволството си от уикенда и даде оценката си за Никола и представянето му пред официалния сайт на Формула 2.

„Да, беше много, много, много добър - каза Кампос за първия кръг в Мелбърн. - В събота имаше знаци, че можем да сме силни, а в неделя е много хубаво да спечелим с Никола. Това е изкупление за спринта, защото не беше неговият ден, но в дългата надпревара той се справи перфектно. Така че няма какво да кажем за него. В дългото състезание той караше като топ пилот, не можеш да искаш повече от него. Ноел днес имаше лош старт. Озова се в мелето в първата обиколка и това компрометира цялото му състезание.

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

„Въпреки това, като погледнем състезанието, което направи в събота, това означава, че Ноел все още има много потенциал за развитие и съм сигурен, че това няма да е последният му подиум. Сигурен съм, че той ще бъде много силен този сезон. Така че, да се надяваме, в края на годината и с двамата пилоти да сме напред в класирането. Да видим дали най-накрая ще можем да се борим за титлата. Ще направим всичко възможно.“

След отмяната на основното състезание в Мелбърн за 2025 г., това означава, че Кампос са спечелили последните две неделни надпревари на „Албърт Парк“. Победата на Цолов от изминалия уикенд идва, след като Исак Хаджар постигна доминираща победа за испанския отбор в основното състезание през 2024 година.

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

За първи път в историята си във Формула 2, в Кампос разчитат на двама дебютанти в лицето на Цолов и Леон. Освен това, на подиума до българина се качиха Камара и Лоренс ван Хьопен – двама пилоти в първия си пълен сезон. Кампос не спести похвалите си за настоящото поколение пилоти и заяви, че отборът е щастлив, че двама от тях водят атаката им този сезон.

„Да, вярно е, подиумът беше изцяло от дебютанти - каза Кампос. - Това показва нивото, което имахме миналата година във Формула 3. Те бяха много, много силни. Идва едно много силно поколение. Това видяхме днес и вероятно ще виждаме през останалата част от годината. Много дебютанти ще печелят състезания и за щастие двама от тях са при нас.“

Следвай ни:

Снимки: Imago