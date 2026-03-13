Серхио Перес получи право да стартира в спринта

Пилотът на Кадилак Серхио Перес не записа време в квалификацията за спринта за Гран При на Китай и формално не влезе в рамките на 107% от времето най-бързия в сесията - Джордж Ръсел с Мерцедес.

От Кадилак поискаха от стюардите да дадат разрешение на Перес да стартира в спринта и получиха положителен отговор, базиран на представянето на мексиканеца в свободната тренировка, проведена по-рано днес.

Nothing to see here! 👀



Just Inspector Hamilton taking a peep at the Mercedes 🧐#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/WqfR9t7Sp6 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Перес пропусна квалификацията заради проблем с горивната система в двигателя на колата му, която се е появила в края на тренировката и екипът не е успял да я отстрани за началото на квалификацията.

Снимки: Gettyimages