Серхио Перес получи право да стартира в спринта

Пилотът на Кадилак Серхио Перес не записа време в квалификацията за спринта за Гран При на Китай и формално не влезе в рамките на 107% от времето най-бързия в сесията - Джордж Ръсел с Мерцедес.
От Кадилак поискаха от стюардите да дадат разрешение на Перес да стартира в спринта и получиха положителен отговор, базиран на представянето на мексиканеца в свободната тренировка, проведена по-рано днес.
Перес пропусна квалификацията заради проблем с горивната система в двигателя на колата му, която се е появила в края на тренировката и екипът не е успял да я отстрани за началото на квалификацията.
Снимки: Gettyimages