Серхио Перес получи право да стартира в спринта

  • 13 март 2026 | 14:30
  • 93
  • 0

Пилотът на Кадилак Серхио Перес не записа време в квалификацията за спринта за Гран При на Китай и формално не влезе в рамките на 107% от времето най-бързия в сесията - Джордж Ръсел с Мерцедес.

От Кадилак поискаха от стюардите да дадат разрешение на Перес да стартира в спринта и получиха положителен отговор, базиран на представянето на мексиканеца в свободната тренировка, проведена по-рано днес.

Перес пропусна квалификацията заради проблем с горивната система в двигателя на колата му, която се е появила в края на тренировката и екипът не е успял да я отстрани за началото на квалификацията.

Снимки: Gettyimages

