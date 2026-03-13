Феновете започнаха да сравняват Формула 1 със Северна Корея

Начинът, по който Формула 1 се опитва да заглуши изцяло негативните мнения на феновете относно новите правила в световния шампионат определено не се харесва на привържениците на спорта.
След като Формула 1 започна да налага цензура на негативните коментари в дните след Гран При на Австралия, по време на днешната квалификация за спринта в Китай се забеляза друг вид манипулация. Става дума за един момент, в който беше следена обиколка на Андреа Кими Антонели с данни на живо за неговата скорост.
Любопитното беше, че скоростта „замръзна“ на 325 км/ч на обратната права, по-специално във втората ѝ половина, когато зарядът в батерията на италианеца свърши и съответно мощността падна. Тази стойност остана на екрана и след като Антонели започна да спира, след което изведнъж отново започна да показва реални данни.
Не е ясно дали това е било умишлено, или не, но предвид действията на спорта през последните дни можем да предположим, че случилото се не е съвсем случайно. Именно поради тази причина един фен започна да сравнява Формула 1 със Северна Корея заради цялата пропаганда около новите правила.
„Такааа, ФОМ фалшифицира скоростта. 325 км/ч на пълна газ и докато спира, очевидно. Имаме пропаганда на ниво Северна Корея във Формула 1 в момента“, написа въпросният фен в своя профил.
Снимки: Gettyimages