Алонсо: В най-трудните завои вече само зареждаме батерията

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алфонсо коментира драстичните промени в техническите правила на световния шампионат, като акцентира върху това, че вместо агресивна атака в завоите, пилотите вече трябва там да зареждат батериите на колите си.

“Това е различно предизвикателство - обясни испанецът. - Това е изводът. Дали тези коли са по-забавни или не, всеки си има мнение за това, но става въпрос за нещо съвсем различно.

“Досега бяхме свикнали да се борим като за живота си в завой №12 в Бахрейн, завой №11 в Мелбърн, в първия сектор на “Сузука”, в завой 130R там, тук, в Китай - в завои 7 и 8.

“Във Формула 1 винаги е имало завои, където търсим лимита на сцепление, границата на физичните закони и там пилотът трябва да използва всичките си умения и смелост, точно в тези моменти. Когато сложиш нови гуми и атакуваш такъв завой със скорост, която досега не си постигал в свободните тренировки, това е сериозно предизвикателство. Което обаче вече отсъства. Вече използваме тези завои, за да зареждаме батерията, а не да се борим за време в тях.

“Различно предизвикателство е, но дали е все още забавно? Да, ние обичаме състезанията. Дали обаче това е бъдещето на Формула 1? Не знам.”

