  Без наказание за Антонели след блокирането на Норис

Без наказание за Антонели след блокирането на Норис

  • 13 март 2026 | 12:39
Без наказание за Антонели след блокирането на Норис

Андреа Кими Антонели няма да бъде наказван за това, че блокира неволно Ландо Норис в рамките на втората фаза на днешната квалификация за спринтовото състезание в Китай.

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Пилотът на Мерцедес се озова на пътя на световния шампион в подхода за първия завой, което принуди Норис да предприеме действия, за да не се стигне до контакт между двамата. Впоследствие стюардите обявиха, че ще разследват случая след квалификацията, за да могат да изслушат и двамата пилоти.

Пред комисарите световният шампион Норис е заявил, че той не е бил в летяща обиколка, в която да преследва по-добро време. Вместо това пилотът на Макларън е обяснил, че е бил в подготвителна обиколка с по-високо темпо преди да атакува по-добрия резултат в следващия си тур.

Кими Антонели: Всичко е възможно утре
Кими Антонели: Всичко е възможно утре

Тази ясна позиция на Норис е била достатъчна, за да убеди стюардите, че Антонели няма за какво да бъде наказван. Те обаче уточняват, че, ако Норис в бил в бърза обиколка, тогава пилотът на Мерцедес е щял да отнесе наказание.

Ландо Норис: Удовлетворяващо е, че победих двете коли на Ферари
Ландо Норис: Удовлетворяващо е, че победих двете коли на Ферари

Така Антонели запазва втората си позиция на стартовата решетка за спринта, в който световният шампион Норис ще потегли от третото място на старта.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

