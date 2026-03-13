Без наказание за Антонели след блокирането на Норис

Андреа Кими Антонели няма да бъде наказван за това, че блокира неволно Ландо Норис в рамките на втората фаза на днешната квалификация за спринтовото състезание в Китай.

Пилотът на Мерцедес се озова на пътя на световния шампион в подхода за първия завой, което принуди Норис да предприеме действия, за да не се стигне до контакт между двамата. Впоследствие стюардите обявиха, че ще разследват случая след квалификацията, за да могат да изслушат и двамата пилоти.

📻 "He blocked me... I was going to push that lap!"



Lando Norris seemingly gets held up by Kimi Antonelli at Turn 1 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/hi54pW6csu — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Пред комисарите световният шампион Норис е заявил, че той не е бил в летяща обиколка, в която да преследва по-добро време. Вместо това пилотът на Макларън е обяснил, че е бил в подготвителна обиколка с по-високо темпо преди да атакува по-добрия резултат в следващия си тур.

Тази ясна позиция на Норис е била достатъчна, за да убеди стюардите, че Антонели няма за какво да бъде наказван. Те обаче уточняват, че, ако Норис в бил в бърза обиколка, тогава пилотът на Мерцедес е щял да отнесе наказание.

Така Антонели запазва втората си позиция на стартовата решетка за спринта, в който световният шампион Норис ще потегли от третото място на старта.

