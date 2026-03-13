Кими Антонели: Всичко е възможно утре

Андреа Кими Антонели отново остана в сянката на съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, след като завърши на 0.289 секунди зад британеца по време на квалификацията за утрешния спринт в Китай.

KIMI JOINS GEORGE ON THE SPRINT FRONT ROW 🤝 pic.twitter.com/qwUgjW3xO3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 13, 2026

След нейния край младият италианец обясни пред медиите, че има скоростта, но просто не е успял да направи чиста обиколка с меките гуми в заключителните моменти на битката за полпозишъна. Той обаче каза, че утре всичко е възможно, а неговата първа цел ще бъде да направи добър старт.

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

„Темпото ни е много силно. Просто не успях да направя чиста обиколка в края с меките гуми. Имам по какво да работя. Всичко е възможно утре.



„Усещането в колата е добро. Детайлите и чистото каране са важни. Ще се опитам да направя добър старт утре, след което и силна квалификация“, обясни италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago