
  3. Кими Антонели: Всичко е възможно утре

Кими Антонели: Всичко е възможно утре

  • 13 март 2026 | 10:43
  • 216
  • 1
Кими Антонели: Всичко е възможно утре

Андреа Кими Антонели отново остана в сянката на съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, след като завърши на 0.289 секунди зад британеца по време на квалификацията за утрешния спринт в Китай.

След нейния край младият италианец обясни пред медиите, че има скоростта, но просто не е успял да направи чиста обиколка с меките гуми в заключителните моменти на битката за полпозишъна. Той обаче каза, че утре всичко е възможно, а неговата първа цел ще бъде да направи добър старт.

„Темпото ни е много силно. Просто не успях да направя чиста обиколка в края с меките гуми. Имам по какво да работя. Всичко е възможно утре.

„Усещането в колата е добро. Детайлите и чистото каране са важни. Ще се опитам да направя добър старт утре, след което и силна квалификация“, обясни италианецът.

Снимки: Imago

