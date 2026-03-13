Популярни
Ландо Норис: Удовлетворяващо е, че победих двете коли на Ферари

  • 13 март 2026 | 10:51
  • 324
  • 0
Ландо Норис: Удовлетворяващо е, че победих двете коли на Ферари

Световният шампион Ландо Норис ще започне утрешния спринт в Китай от третата позиция на стартовата решетка зад пилотите на Мерцедес, които ще разделят първата редица.

След края на квалификацията пилотът на Макларън заяви, че третото място е най-доброто, на което той може да се надява в момента и изрази своето задоволство от факта, че е победил колите на Ферари. Норис също така каза, че ще се опита да атакува Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели на старта на спринта, но призна, че не очаква те да направят толкова слабо потегляне, каквото имаха в Мелбърн миналата неделя.

„Доволен съм от резултата. Все още не знам какво съм изгубил или спечелил с използването на енергията. Третото място е най-доброто, на което можем да се надяваме в момента. Всъщност съм много доволен, че победих двете коли на Ферари, защото те изглеждаха много силни през целия ден.

„Удовлетворен съм, добра позиция за утре. Определени неща бяха по-добри този уикенд, просто защото пистата е по-лесна в това отношение, от гледна точна задвижващата система, така че всички си наредихме малко по-точно.

„Не очаквам Мерцедес да направят слаб старт, да съм честен. Със сигурност ще имам възможност. Мисля, че те знаят какво направиха грешно в Мелбърн и най-вероятно сега няма да имат проблеми. Но никога не се знае, това е добра възможност. Най-лесните изпреварвания се правят на старта, така че ще видя какво ще мога да направя“, обясни световният шампион.

Снимки: Gettyimages

