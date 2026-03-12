Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Стаси Иванов е под въпрос за сблъсъка с ЦСКА

Стаси Иванов е под въпрос за сблъсъка с ЦСКА

  • 12 март 2026 | 14:18
  • 447
  • 3

Още едно крило на Лудогорец след Кайо Видал почти сигурно ще пропусне дербито с ЦСКА. Става дума за Станислав Иванов, пише “Мач Телеграф”. Той има сходен проблем на Кайо Видал и заради това не игра срещу Монтана. По принцип юношата на Левски е резерва в схемата на Пер-Матиас Хьогмо, но понякога, дори и в големи мачове, норвежецът му се доверява от първата минута. Така беше и в двубоя с Левски за Купата на България, спечелен с 1:0 с гол на Кайо Видал.

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

До момента през сезона купеният от Арда футболист има 26 мача за Лудогорец във всички турнири, в които е вкарал 2 гола и е дал една асистенция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Европейският футболен елит се събра в Националния исторически музей

Европейският футболен елит се събра в Националния исторически музей

  • 12 март 2026 | 10:39
  • 810
  • 4
Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

  • 12 март 2026 | 10:31
  • 524
  • 3
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2754
  • 3
Левски и ЦСКА дадоха автобусите си на Европейските лиги

Левски и ЦСКА дадоха автобусите си на Европейските лиги

  • 12 март 2026 | 10:29
  • 3927
  • 31
Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"

Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"

  • 12 март 2026 | 10:09
  • 879
  • 2
Генчев с неясно бъдеще в Локо (София)

Генчев с неясно бъдеще в Локо (София)

  • 12 март 2026 | 10:07
  • 1770
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 9130
  • 48
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 11972
  • 30
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 6165
  • 6
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 5124
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2754
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 4016
  • 11