Стаси Иванов е под въпрос за сблъсъка с ЦСКА

Още едно крило на Лудогорец след Кайо Видал почти сигурно ще пропусне дербито с ЦСКА. Става дума за Станислав Иванов, пише “Мач Телеграф”. Той има сходен проблем на Кайо Видал и заради това не игра срещу Монтана. По принцип юношата на Левски е резерва в схемата на Пер-Матиас Хьогмо, но понякога, дори и в големи мачове, норвежецът му се доверява от първата минута. Така беше и в двубоя с Левски за Купата на България, спечелен с 1:0 с гол на Кайо Видал.

До момента през сезона купеният от Арда футболист има 26 мача за Лудогорец във всички турнири, в които е вкарал 2 гола и е дал една асистенция.