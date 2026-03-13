Геша за мача с Волов-Шумен 2007

Септември (Тервел) приема утре Волов-Шумен 2007. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Волов-Шумен 2007 е сред най-добре представящите се отбори през последните два сезона. Това само може да ни мотивира максимално. Но ние не делим мачовете според силата на противниците. Уважаваме всички и се стремим да се подготвяме винаги изключително сериозно. Когато сме пределно мобилизирани постигаме добри резултати. Очаквам да стане хубав мач и на стадиона да има повече фенове. Винаги искаме да печелим. Уверени сме във възможностите си. От нас зависи“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.