Геша: Бяхме напрегнати и припряни

Вчера, Септември (Тервел) се наложи с 2:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира победата пред клубния сайт.

„Важно беше да потеглим с победа. Мисля, че вложихме малко повече напрежение и припряност в първата среща, но смятам, че всичко беше нормално. Имахме още доста добри шансове, както през първото, така и през второто полувреме, които пропуснахме. Затова казвам, че имаше припряност и малко напрежение в краката на футболистите. Закономерно си спечелихме срещата“.