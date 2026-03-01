Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Бяхме напрегнати и припряни

Геша: Бяхме напрегнати и припряни

  • 1 март 2026 | 14:20
  • 232
  • 0
Геша: Бяхме напрегнати и припряни

Вчера, Септември (Тервел) се наложи с 2:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира победата пред клубния сайт.

Септември (Тервел) с очакван успех
Септември (Тервел) с очакван успех

„Важно беше да потеглим с победа. Мисля, че вложихме малко повече напрежение и припряност в първата среща, но смятам, че всичко беше нормално. Имахме още доста добри шансове, както през първото, така и през второто полувреме, които пропуснахме. Затова казвам, че имаше припряност и малко напрежение в краката на футболистите. Закономерно си спечелихме срещата“.

