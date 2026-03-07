Без проблеми за Септември (Тервел) в Аксаково

Септември (Тервел) затвърди челната си позиция с 5:2 в Аксаково над едноименния тим. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Селекцията на Георги Иванов-Геша премахна интригата още до почивката, когато Кристиян Пешков заби хеттрик. Ивайло Лазаров откри резултата в 17-ата минута. След 180 секунди, Пешков удвои. Той се разписа още в 26-а и 41-ата минута. Калоян Тодоров вкара от фаул за 1:4 в 70-ата минута. Десетина по-късно, Владислав Мирчев също разтресе мрежата на домакините. След 180 секунди Никола Георгиев фиксира окончателното 2:5.

Снимка: Фк Аксаково – фейсбук