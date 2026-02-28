Септември (Тервел) с очакван успех

Септември (Тервел) се наложи с 2:0 у дома над Ботев (Нови пазар). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините владееха инициативата през цялото време. Действаха обаче припряно и пропиляха голови възможности. Техен футболист центрира, вратаря на съперника изби топката и Ивайло Лазаров я насочи в мрежата му в 32-ата минута. След почивката тима от Нови пазар заигра открито, по-често атакуваше. Всичко приключи в 85-ата минута, когато Петър Георгиев вкара от дузпа за окончателното 2:0.