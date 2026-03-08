Популярни
  3. Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 598
  • 0
Вчера, Септември (Тервел) затвърди челната си позиция с 5:2 в Аксаково над едноименния тим. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Без проблеми за Септември (Тервел) в Аксаково
Без проблеми за Септември (Тервел) в Аксаково

Георги Иванов-Геша, старши треньор на Септември (Тервел) коментира пред клубния сайт.

„Нагласихме се добре на лошия терен. Влязохме добре и отговорно в мача и бързо го решихме. След това беше логично да се отпуснем, но съм доволен. Все пак направих две смени още на почивката и скоро след това още две, за да почиват момчетата, защото си бяха свършили работата. Съперникът започна много активно, но още до 28 минута водихме с 3:0“.

