  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Благотворителен футболен турнир в Пловдив помага на малкия Дарко

Благотворителен футболен турнир в Пловдив помага на малкия Дарко

  • 12 март 2026 | 14:25
  • 233
  • 0
Благотворителен футболен турнир в Пловдив помага на малкия Дарко

Малкият Дарко се нуждае от нашата помощ. Детето е брат на юношата на Ботев Пловдив - Божидар Сидеров. В помощ на малчугана в Пловдив този уикенд ще се състои благотворителен турнир по футбол.Записванията се осъществяват на телефон: 0884052160.

Надпреварата е на малки врати (5+1 човека) и стартира в неделя (15 март) от 16,00 часа на терените на Младежки център - Пловдив. 

Ето какво написа в социалните мрежи майката на Дарко - Ралица Сидерова:

Заедно за Дарко! Здравейте, хора с големи сърца. Казвам се Ралица Сидерова, майка на Дариан Сидеров. Той е борбено и усмихнато момченце на 11 години, което още след раждането се сблъска с рядко генетично заболяване.

На 6-месечна възраст получи първия си пристъп и борбата започна. В България беше диагностициран с ДЦП и епилепсия, но изоставането му във физическото и психическото развитие ни насочи към по-подробни генетични изследвания, за да получим по-точна диагноза. Потърсихме мнение в неврологична клиника в Турция.

Така открихме точното генетично заболяване – CACNA1A, което е свързано със силни епилептични пристъпи и общо забавено развитие. Дариан не ходи и не говори, има атаксия и се обслужва изцяло от възрастен. Ежедневно посещава център със специалисти по рехабилитация, логопед и психолог.

По препоръка на специалист от турска клиника бяхме насочени към екзозомна терапия, която дава надежда за подобряване на състоянието му. Сумата от 25 000 евро е непосилна за нашето семейство.

Молим Ви за помощ и благодарим за всяка подкрепа и споделяне, за да може Дарко да има шанс за по-пълноценен живот.

Дарителска сметка:

Титуляр: Дариан Илков Сидеров

Основание: Дарение

Банка: Уникредит Булбанк АД

IBAN: BG10 UNCR 7000 1523 4792 71

