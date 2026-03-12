Благотворителен футболен турнир в Пловдив помага на малкия Дарко

Малкият Дарко се нуждае от нашата помощ. Детето е брат на юношата на Ботев Пловдив - Божидар Сидеров. В помощ на малчугана в Пловдив този уикенд ще се състои благотворителен турнир по футбол.Записванията се осъществяват на телефон: 0884052160.

Надпреварата е на малки врати (5+1 човека) и стартира в неделя (15 март) от 16,00 часа на терените на Младежки център - Пловдив.

Ето какво написа в социалните мрежи майката на Дарко - Ралица Сидерова:



Заедно за Дарко! Здравейте, хора с големи сърца. Казвам се Ралица Сидерова, майка на Дариан Сидеров. Той е борбено и усмихнато момченце на 11 години, което още след раждането се сблъска с рядко генетично заболяване.



На 6-месечна възраст получи първия си пристъп и борбата започна. В България беше диагностициран с ДЦП и епилепсия, но изоставането му във физическото и психическото развитие ни насочи към по-подробни генетични изследвания, за да получим по-точна диагноза. Потърсихме мнение в неврологична клиника в Турция.



Така открихме точното генетично заболяване – CACNA1A, което е свързано със силни епилептични пристъпи и общо забавено развитие. Дариан не ходи и не говори, има атаксия и се обслужва изцяло от възрастен. Ежедневно посещава център със специалисти по рехабилитация, логопед и психолог.



По препоръка на специалист от турска клиника бяхме насочени към екзозомна терапия, която дава надежда за подобряване на състоянието му. Сумата от 25 000 евро е непосилна за нашето семейство.



Молим Ви за помощ и благодарим за всяка подкрепа и споделяне, за да може Дарко да има шанс за по-пълноценен живот.



Дарителска сметка:



Титуляр: Дариан Илков Сидеров



Основание: Дарение



Банка: Уникредит Булбанк АД



IBAN: BG10 UNCR 7000 1523 4792 71