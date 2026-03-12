Треньорът по биатлон на Германия опериран от рак след Олимпиадата

Треньорът по биатлон Свере Олсбу Ройзеланд планира да бъде отново с германския женски отбор за стартовете от Световната купа в Естония тази седмица, след като претърпя операция заради рак на тестисите.

Ройзеланд каза пред вестник "Verdens Gang" в родната си Норвегия, че ще се върне, когато жените започнат програмата си в Отепя със спринтово състезание в петък. Той оповести заболяването публично в публикация в Инстаграм в сряда вечерта и разказа за него в интервю за VG.

„Имах симптоми по време на Олимпийските игри и след завръщането си се прегледах“, каза той, като операцията е извършена в Норвегия малко след края на Игрите в Милано-Кортина на 22 февруари.

„Думата рак определено не е нищо приятно. Беше психическо предизвикателство, особено преди да разбера дали има метастази или не“, добави той.

Ройзеланд каза, че все още се чувства малко слаб, но като цяло се справя добре.

Съпругът на трикратната олимпийска шампионка Марте Олсбу Ройзеланд работи с германския отбор от 2022-а и е треньор на женския тим заедно с Кристиан Мерингер, пише ДПА.

Сезонът на Световната купа приключва следващата седмица в Осло.