Легенда в северната комбинация казва "сбогом"

Многократният световен и олимпийски шампион Йоханес Ридзек ще сложи край на кариерата си в северната комбинация на финала на Световната купа в Осло в неделя.

„Време е да се сбогувам! Чувствам, че сега е правилният момент, напълно съм в мир със себе си“, заяви 34-годишният Ридзек пред сайта за Германската ски федерация (DSV),.

„Взимам много емоции със себе си в Норвегия, включително и нотка меланхолия. Прекарах повече от половината си живот, пътувайки по състезания за Световната купа. Ще ми липсва това пътуване, тези моменти и хората, които имах привилегията да срещна“, добави той, цитиран от ДПА.

Ридзек участва на пет Олимпийски игри и спечели два златни медала в Пьончан през 2018 година. Той има седем световни титли, включително и в четирите старта през 201-а и общо 18 медала от Световни първенства и Олимпийски игри. Той също така спечели 18 състезания от Световната купа между 2011 и 2024 година и беше два пъти беше вицешампион.

Ридзек каза, че планира да остане в спорта в нова роля: „Тъй като спортът ми даде толкова много, той винаги ще има голямо място в сърцето ми.“