Витоша приема екстремно фрийрайд ски и сноуборд състезание тази събота

Витоша отново се превръща в арена на едно от традиционните фрийрайд ски и сноуборд състезания в България - Витоша X Lines. През 2026-а събитието празнува своето десето поредно издание и ще се проведе на 14 март.

Събитието беше първото подобно у нас, което даде сцена за изява и на най-малките скиори и сноубордисти и продължава да го прави вече цяло десетилетие. Тази година традицията продължава, като за децата и младежите ще бъде подготвен отделен склон в района на „Витошко Лале 2“, където ще бъдат предварително оформени и обезопасени скокове от скали и навявки, на които младите таланти ще демонстрират своите умения.

За големите участници предизвикателството остава в районите на „Лавината“ и „Резньовете“, а трасето ще предложи стръмни терени, скални дропове и разнообразен релеф. Условията в планината в момента са добри, има достатъчно сняг за богат избор от линии и възможност за силни спускания.

Събитието е изключително атрактивно и за зрителите. За тях ще бъде обособена специална зона с ободряващи напитки и отлична видимост към склона. Спусканията на участниците ще могат да се наблюдават и директно от лифт “Витошко Лале 2”, което прави преживяването достъпно за всички скиори и сноубордисти в района.

Участниците в състезанието ще бъдат разделени в няколко възрастови групи в дисциплините ски и сноуборд, като специално внимание е отделено на най-малките, които ще се състезават в категории от 8 до 12 години и от 12 до 14 години. Пълните подробности и регистрацията за участие са достъпни на www.conceptcreative.org/xlines

Спусканията на участниците ще се наблюдават от специално тричленно жури, което ще ги оценява по петте критерия на Световните фрийрайд серии, а всеки състезател ще трябва да ги впечатли с избора си на линия, техниката си на каране и триковете, които успее да изпълни от елементи по склона.

За всички участници и разбира се за победителите в отделните категории има подготвени много награди от партньорите на събитието от Витоша Ски, Фондация „София – Европейска столица на спорта“, Ред Бул, Boardshop, магазини Стената, Допелхерц България, High End Ski&Snowboard Сервиз и други.