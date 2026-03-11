Има поне пет предложения за промени в правилника във Формула 1

Ръководителят на отбора на Уилямс Джейм Ваулс разкри, че има поне пет предложения за промени в правилника във Формула 1 след първия кръг за сезона в Австралия.

Самият Ваулс описа новите коли като „гладни за енергия“, след като в Мелбърн имаше огромна проява на „супер клипинг“. Това е моментът, в който хибридната система започва да регенерира електрическа енергия, докато пилотът кара на пълна газ, което води до драстична загуба на скорост. В подхода за деветия завой на „Албърт Парк“ тази загуба достигаше до 50 км/ч, което изобщо не се хареса не само на пилотите, но и на много от феновете.

Причината в Австралия да има толкова много „супер клипинг“ беше фактът, че на „Албърт Парк“ липсват много зони на тежко спиране, в които пилотите да зареждат своите батерии. Очаква се този проблем да бъде много по-малък в Китай този уикенд, но въпреки това вече се обсъждат промени в правилника, които могат да бъдат въведени още за Гран При на Япония след две седмици.

„Ако отидете и застанете до пистата, което аз направих по време на тестовете в Бахрейн, това все още са си коли от Формула 1 и все още се състезаваме във Формула 1. Това са фактите.



„Можем ли да подобрим нещата? Да. Още преди да отидем в Бахрейн всички ние се питахме дали сме на правилното място. Не. Дали знаехме какво да променим, за да подобрим нещата? Не. Нека да изчакаме да минат първите няколко състезания, за да придобием по-ясна представа какво и как трябва да се промени.



„Все още не съм сигурен, но дали сме в перфектна позиция? Не. Мисля, че колите са малко гладни за енергия, но не трябва да забравяме, че това беше една от трите най-трудни писти за това. Но, независимо от този факт, токова шоу ли искаме да предоставяме като спорт? Не. Искаме да сме на малко по-добро място.



„Така че има четири или пет различни предложения. Ще ги разгледаме в следващите състезание, за да видим какво би проработили и какво – не. Но следете ситуацията. Сигурен съм, че като спорт, ние ще се съберем и ще вземем правилното решение.



„Има неща, които можем да направим с двигателя с вътрешно горене. Просто е въпрос на това колко екстремни искаме да са мерките. Най-лошото, което можем да направим, е да вземем решение и да влошим ситуацията. Така че трябва да сме сигурни, че ще подобрим спорта и има начин да гарантираме това.



„Както казах, сега ние бяхме на една от трите най-неприятни писти за енергията. В Китай може също да е толкова зле, аз бих искал да видя как ще са нещата там. На „Сузука“ няма да е така. Така че ние трябва да сме сигурни, че това, което ние предоставяме, е спорт, което е приятен за гледане.



„Дали го направихме прекалено сложен? Да, трябва да сме откровени за това. Но според мен ние все още имаме един добър продукт с марка Формула 1“, каза Ваулс.

