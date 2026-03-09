Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Шефът на Ла Лига: Казаното от Чави за Меси изобщо не е вярно

Шефът на Ла Лига: Казаното от Чави за Меси изобщо не е вярно

  • 9 март 2026 | 17:39
  • 1855
  • 1
Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас категорично опроверга твърденията на Чави Ернандес относно проваленото завръщане на Лионел Меси в Барселона през 2023 г. В интервю за Estudio Estadio (TVE), излъчено в първото издание на Telediario, ръководителят заяви, че организацията не е давала никакво разрешение за подобна операция. Той отрече да е имало икономическо одобрение, за каквото бившият треньор на „блауграна“ спомена в скорошно интервю за La Vanguardia.

Президентът на Ла Лига настоя: „Това не е вярно. Ла Лига не е разрешавала абсолютно нищо, нито е давала съгласие за операцията”.

Реакцията на Тебас идва, след като Чави заяви, че завръщането на аржентинеца е било практически договорено по време на престоя му на треньорския пост. Според неговия разказ, след Световното първенство през 2022 г. той се е свързал с Меси и двамата са обсъждали завръщането му в клуба в продължение на няколко месеца. Треньорът увери, че играчът е бил ентусиазиран от идеята и разговорите са продължили до март 2023 г.

В своята версия бившият наставник твърди, че дори е имало „зелена светлина от Ла Лига“, докато клубът е преговарял по договора с Хорхе Меси, баща и представител на футболиста. Чави обаче посочи директно тогавашния президент на каталунците Жоан Лапорта като човека, спрял сделката, когато тя вече е била в напреднал етап.

В отговор на тези твърдения Тебас излезе с категорично опровержение, отричайки ръководената от него организация да е одобрявала трансфера. Пълното интервю ще бъде излъчено тази вечер от 22:45 ч. по Teledeporte.

Лапорта и Фонт си размениха остри реплики в разгорещен предизборен дебат, изказването на Чави и Меси бяха основни теми
