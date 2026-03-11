Популярни
  3. Еди Хау: Доказахме, че можем да играем срещу най-добрите

Еди Хау: Доказахме, че можем да играем срещу най-добрите

  • 11 март 2026 | 04:28
  • 171
  • 0

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не бе напълно доволен от равенството 1:1 с Барселона в Шампионската лига. Той смята, че тимът му се е представил отлично и е заслужавал нещо повече. Специалистът похвали играчите си, че са доказали, че могат да играят като равен с най-добрите в света.

„Когато утре се събудим и погледнем трезво на нещата, ще видим позитивите. Сблъсъкът е напълно отворен, играхме наистина добре. Показахме качествата си. Бяхме много конкурентоспособни. Предизвикателството е, че се нуждаем от повече постоянство. Доказахме, че можем да играем срещу най-добрите, когато сме в най-добрата си форма“, заяви Хау.

След това той продължи с мнението си за мача и разочарованитео от изпуснатата победа.

"Заслужавахме повече. Наистина добро представяне от отбора, много, много добро във всички фази. Смятам, че ги ограничихме с отлична отборна игра в защита, а също така атакувахме много добре. Въпреки че не създадохме изобилие от чисти голови положения, мисля, че имахме шансове през целия мач. Беше страхотно да видим как най-накрая отбелязахме, но последната атака в мача, последният удар... трудно е да се приеме“у завърши специалистът.

