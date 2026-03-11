Популярни
Ханзи Флик Доволен съм от резултата, но не и от играта

  • 11 март 2026 | 03:59
Треньорът на Барселона Ханзи Флик призна, че е доволен от равенството 1:1 с Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк" от 1/8-финалите в Шампионската лига. Той смята, че този резултат дава добри предпоставки на тима му за продължаване напред в турнира. Все пак той имаше и някои забележки за представянето на отбора му.

"По-доволен съм от резултата, отколкото от играта. Не изиграхме добър мач с топката, но се защитавахме като отбор. Не беше лесно да се играе на този стадион, пред тази публика. Те оказват голям натиск. Беше трудно да играем с топката, но не можем да допускаме толкова много грешки", заяви Флик.

Той коментира и включването на Роналд Арауо, Марк Бернал и Педри.

"Беше интензивен мач. Бернал и Араухо се завръщат след дълги периоди без игра. Трябва да действаме стъпка по стъпка, не е лесно. Те ще се подобряват. Не е лесно да се играе срещу този отбор. И мисля, че в защита направихме добър мач. Трябва да израстваме, защото имаме голям потенциал", допълни германецът.

След това той сподели и очакванията си за реванша.

"Ще видите различен Барселона в реванша. Сега е време за почивка. Ще имаме дни, за да подготвим добре предстоящите мачове. Когато играеш на такова ниво, в Шампионската лига и в Ла Лига, е нормално да имаш такива моменти. Трябва да се адаптираме към това ниво", завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

