Враждата между Перес и Лоусън се възобнови още на старта на сезона

Още на старта на сезон 2026 във Формула 1 враждата между Серхио Перес и Лиам Лоусън се възобнови, след като това се озоваха един до друг на пистата в хода на надпреварата за Гран При на Австралия.

Не е тайна, че Перес и Лоусън не са в най-добрите отношения още от края на 2024 година насам, когато те водеха спор за мястото в отбора на Ред Бул. Тогава дори имаше един спорен момент между тях в Мексико, където Лоусън показа среден пръст на Перес след инцидент на пистата, но по-късно се извини.

В крайна сметка новозеландецът замени Перес в екипа на Ред Бул, което остави мексиканския състезател без пилотско място за сезон 2025. Той обаче намери път обратно към Формула 1 с новия тим на Кадилак и още в първото си състезание обратно в спорта отново засече Лоусън на пистата.

Proud is an understatement. pic.twitter.com/RSpO59BEoU — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 8, 2026

И този път битката между двамата не мина без напрежение, въпреки че те се бореха за позиции далеч от зоната на точките. Въпросното напрежение се породи след едната атака на Лоусън от външната страна на третия завой, при която се стигна до контакт гума в гума между двамата. След него новозеландецът излезе извън пистата и се върна на нея зад Перес, но комисарите прецениха, че пилотът на Кадилак не е действал нередно в своята защита.

Liam Lawson on his battle with Sergio Perez after the Australian GP:



🗣️ Two years later and he still hasn’t moved on. He’s fighting me like it’s for the world championship when we’re battling for P16.” 😬#F1 | #AusGP



pic.twitter.com/OuST6kb4RS — Everything Formula (@evrythngformu1a) March 9, 2026

През цялото време имаше и размяна на реплики между двамата чрез техните отбори, което продължи и след финала, докато те даваха своите интервюта за медиите. Всичко това показва, че и Перес, и Лоусън все още не таят най-добри чувства един към друг и не е изключено между тях да има още моменти на напрежение на пистата.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago