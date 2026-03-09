Популярни
Тото Волф: Формула 1 трябва да е вълнуваща за феновете

  • 9 март 2026 | 21:29
  • 268
  • 0

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф напомни, че мнението на феновете е по-важно от това на пилотите, когато става въпрос за оценка на новите технически правила в световния шампионат.

Тестовете и стартът на сезона бяха белязани от поредица оплаквания на пилотите, начело с бившия световен шампион Макс Верстапен, който дори обясни, че в този си вид Формула 1 се е превърнала във „Формула Е на стероиди“.

В Ред Бул похвалиха „фантастичния“ дебют на Исак Хаджар за тима
В Ред Бул похвалиха „фантастичния“ дебют на Исак Хаджар за тима

„Не съм чул някой от пилотите да говори хубави неща за предишното поколение болиди, както и да обяснява, че те са били най-добрите коли – заяви Волф, който обаче явно е пропуснал изказването на световния шампион Ландо Норис. – Ние имаме склонност да сме носталгично настроени и да се радваме на вече отминали събития.

„Ясно е, че ние отговаряме за състоянието на спорта. Трябва да има страхотен спектакъл, най-добрите коли в света, както и най-добрите пилоти. Трябва да е вълнуващо за феновете. Затова трябва да държим на продукта ни.“

В Италия: Има живот на планетата Ферари
В Италия: Има живот на планетата Ферари

След това Волф цитира и главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали, който също коментира темата за феновете.

„Едната гледна точка е на тази пилоти, която е важна – допълни Волф. – Но, както казва Стефано, единственото, което е важно за него е това дали им харесва на феновете, точно на това трябва да обърнем внимание. Най-важното е феновете да харесват Формула 1.“

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!
Снимки: Gettyimages

