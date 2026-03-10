Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  Почетино ще гледа на живо Атлетико - Тотнъм

Почетино ще гледа на живо Атлетико - Тотнъм

  • 10 март 2026 | 14:20
  • 298
  • 0
Почетино ще гледа на живо Атлетико - Тотнъм

Маурисио Почетино ще изгледа на живо днешния първия сблъсък от 1/8-финалите на Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Тотнъм. Аржентинецът, който бе мениджър на “шпорите” в периода 2014-2019, в момента е селекционер на САЩ, но медиите на Острова твърдят, че има голяма вероятност да се завърне в клуба след края на Световното.

Двубоят тази вечер е на “Метрополитано”, където Тотнъм загуби от Ливърпул финала на Шампионската лига през 2019 година. Достигането на лондончани до този двубой бе най-големият успех на "шпорите" под ръководството на аржентинския специалист.

Повод за присъствието на Почетино е да следи отблизо изявите на американския халф на Атлетико Джони Кардосо.

Днешният двубой пък може да окаже последен за краткия престой на Игор Тудор като временен мениджър на Тотнъм. Хърватинът загуби първите си три мача начело на отбора и вече се говори за предстоящото му уволнение.

Австралия ще даде убежище на петте ирански футболистки след призива на Тръмп

  • 10 март 2026 | 10:29
  • 3262
  • 2
Тудор: Приоритет на Тотнъм е Премиър лийг, но това не значи, че не искаме да продължим напред в ШЛ

  • 10 март 2026 | 10:00
  • 2399
  • 6
Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

  • 10 март 2026 | 08:07
  • 5981
  • 10
Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

  • 10 март 2026 | 07:48
  • 3290
  • 4
Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

  • 10 март 2026 | 07:17
  • 7872
  • 12
Бернардо Силва може да премине в ПСЖ

  • 10 март 2026 | 03:26
  • 2747
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 17860
  • 92
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 14929
  • 47
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 25008
  • 16
Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

  • 10 март 2026 | 11:11
  • 9862
  • 19
Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 4770
  • 39
Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

  • 10 март 2026 | 10:49
  • 4480
  • 8