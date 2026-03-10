Почетино ще гледа на живо Атлетико - Тотнъм

Маурисио Почетино ще изгледа на живо днешния първия сблъсък от 1/8-финалите на Шампионската лига между Атлетико Мадрид и Тотнъм. Аржентинецът, който бе мениджър на “шпорите” в периода 2014-2019, в момента е селекционер на САЩ, но медиите на Острова твърдят, че има голяма вероятност да се завърне в клуба след края на Световното.

Двубоят тази вечер е на “Метрополитано”, където Тотнъм загуби от Ливърпул финала на Шампионската лига през 2019 година. Достигането на лондончани до този двубой бе най-големият успех на "шпорите" под ръководството на аржентинския специалист.

Повод за присъствието на Почетино е да следи отблизо изявите на американския халф на Атлетико Джони Кардосо.

Днешният двубой пък може да окаже последен за краткия престой на Игор Тудор като временен мениджър на Тотнъм. Хърватинът загуби първите си три мача начело на отбора и вече се говори за предстоящото му уволнение.