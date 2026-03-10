Кварацхелия: Луис Енрике може да ми крещи, но знам, че иска да ме направи по-добър

Грузинското крило на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия говори за напредъка си, откакто се присъедини към парижкия клуб. Според 25-годишния футболист, той забележимо се е подобрил в компонент от играта си, на който преди е обръщал по-малко внимание. „Откакто се присъединих към ПСЖ, се подобрих много и станах истински боец ​​на терена. Винаги се опитвам да давам 100 процента, дори в защита. Не правех това толкова често в Наполи, но треньорът ми помогна в това отношение“, цитира Le Parisien думите на Кварацхелия.

Луис Енрике: В такива мачове прекомерната мотивация може да бъде проблем

Националът на Грузия говори и за подробности за връзката си със старши треньора на ПСЖ Луис Енрике, като подчерта, че приема всякакви критики от страна на мениджъра. „Имаме страхотни отношения. Той е треньор- може да ми крещи или да казва каквото си поиска, защото знам, че иска да ме направи най-добрата версия на себе си. Луис Енрике просто обяснява всичко и винаги е нетърпелив да учи. Когато дава съвети, просто трябва да ги следваш, за да се подобриш“, добави крилото. Кварацхелия се присъедини към ПСЖ от Наполи през януари 2025 г. През сезон 2025/26 той изигра 34 мача за парижани във всички състезания, отбелязвайки 9 гола и давайки 6 асистенции.

Хвича се врече във вярност на Пари Сен Жермен на фона на нарастващите слухове за бъдещето си

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages