Балов разкри в кой отбор мечтае да играе

  • 10 март 2026 | 15:18
  • 3411
  • 3

Крилото на Славия Кристиян Балов ще търси постоянство в следващите мачове на отбора. Младежкият национал отбеляза два гола в последните два двубоя на "белите" в efbet Лига, спечелени съответно с 3:0 и 4:0 срещу Берое и Спартак (Варна).

"Надявам се да продължим така и да се поздравим с отборни и индивидуални награди. Гледам да не летя в облаците, до края на сезона има още доста мачове. Искам да съм на 100 процента за отбора. Говори се за постоянство и това е най-важното. Точно това ме кара да поддържам тази игра", заяви Балов по време на пресконференция. 

"Надявам се да направя трансфер някъде извън граница, дано да се случи. Доста хора гледат това, което правя и да го оценяват. Сигурен съм, че ще отида на много по-добро място, защото имам какво да надграждам. Мечтата ми от малък е да играя за Байерн Мюнхен. Надявам се в най-скоро време това да се случи", каза още младежкият национал. 

"Имах доста дълъг период без гол. Това попадение срещу Берое ми вдъхна самочувствие на терена. Благодарение на Ратко Достанич съм в тази форма. Даде ми много във фаза защита. Амбицията ни е да сме в топ 5, излизаме за победа във всеки един двубой. Надявам се да продължим да побеждаваме. Хубаво е да има конкуренция в първенството. Мартин Георгиев и Исак Соле много ни липсват, но имахме и лош късмет в някои от двубоите при подновяване на шампионата", категоричен е талантливият футболист.

"Очаквам победа в двубоя срещу Локомотив (София). Излизаме за три точки и ще се раздадем на максимум. Всичко е възможно, ще покажем на какво сме способни. Навлизаме в ритъм. Ако може да продължи по-дълго тази серия, подобно на миналия полусезон", завърши Кристиян Балов.   

Югозападният финал за купата на АФЛ в София

  • 10 март 2026 | 10:41
  • 1043
  • 1
Зафето: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 5408
  • 46
"Соколите" се готвят за трудни срещи

  • 10 март 2026 | 09:41
  • 917
  • 5
Найденов коментира дузпата за Левски, нарече "син" бранител "бостънският удушвач"

  • 10 март 2026 | 09:29
  • 20390
  • 91
Капитанът на ЦСКА 1948 не подписал вътрешния правилник и отпаднал от групата

  • 10 март 2026 | 09:12
  • 5987
  • 0
Мартин Методиев: Всичко може да се случи

  • 10 март 2026 | 08:52
  • 998
  • 0
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 16116
  • 82
Илия Петков е гост в Block Out

  • 10 март 2026 | 15:26
  • 1167
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 24726
  • 116
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 21796
  • 75
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 30632
  • 20
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 2108
  • 3