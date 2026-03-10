Балов разкри в кой отбор мечтае да играе

Крилото на Славия Кристиян Балов ще търси постоянство в следващите мачове на отбора. Младежкият национал отбеляза два гола в последните два двубоя на "белите" в efbet Лига, спечелени съответно с 3:0 и 4:0 срещу Берое и Спартак (Варна).

"Надявам се да продължим така и да се поздравим с отборни и индивидуални награди. Гледам да не летя в облаците, до края на сезона има още доста мачове. Искам да съм на 100 процента за отбора. Говори се за постоянство и това е най-важното. Точно това ме кара да поддържам тази игра", заяви Балов по време на пресконференция.

Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

"Надявам се да направя трансфер някъде извън граница, дано да се случи. Доста хора гледат това, което правя и да го оценяват. Сигурен съм, че ще отида на много по-добро място, защото имам какво да надграждам. Мечтата ми от малък е да играя за Байерн Мюнхен. Надявам се в най-скоро време това да се случи", каза още младежкият национал.

"Имах доста дълъг период без гол. Това попадение срещу Берое ми вдъхна самочувствие на терена. Благодарение на Ратко Достанич съм в тази форма. Даде ми много във фаза защита. Амбицията ни е да сме в топ 5, излизаме за победа във всеки един двубой. Надявам се да продължим да побеждаваме. Хубаво е да има конкуренция в първенството. Мартин Георгиев и Исак Соле много ни липсват, но имахме и лош късмет в някои от двубоите при подновяване на шампионата", категоричен е талантливият футболист.

"Очаквам победа в двубоя срещу Локомотив (София). Излизаме за три точки и ще се раздадем на максимум. Всичко е възможно, ще покажем на какво сме способни. Навлизаме в ритъм. Ако може да продължи по-дълго тази серия, подобно на миналия полусезон", завърши Кристиян Балов.