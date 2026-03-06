Иван Минчев: Карам се на младите, когато се налага

Иван Минчев поздрави съотборниците си след успеха на Славия с 4:0 над Спартак (Варна).

„Срещата премина по плана, който бяхме набелязали. Радвам се, че съм тук, но всеки от отбора заслужаваше да е на мое място. Отборът се представи блестящо. След паузата влязохме лошо в мачовете. Трябваше ни време да се осъзнаем, но подобрихме агресията и отборната игра. Това е пътят. Младите момчета трябва да са здраво стъпили на земята. Когато се налага, им се карам. Надявам се в следващия мач да излезем за победа, както беше през първия полусезон“.