Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Иван Минчев: Карам се на младите, когато се налага

Иван Минчев: Карам се на младите, когато се налага

  • 6 март 2026 | 20:06
  • 298
  • 0

Иван Минчев поздрави съотборниците си след успеха на Славия с 4:0 над Спартак (Варна).

12 Славия 4:0 Спартак (Варна)

„Срещата премина по плана, който бяхме набелязали. Радвам се, че съм тук, но всеки от отбора заслужаваше да е на мое място. Отборът се представи блестящо. След паузата влязохме лошо в мачовете. Трябваше ни време да се осъзнаем, но подобрихме агресията и отборната игра. Това е пътят. Младите момчета трябва да са здраво стъпили на земята. Когато се налага, им се карам. Надявам се в следващия мач да излезем за победа, както беше през първия полусезон“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Левски е спаринг на Лудогорец в момента, а не съперник

Нико Петров: Левски е спаринг на Лудогорец в момента, а не съперник

  • 6 март 2026 | 16:23
  • 7501
  • 18
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 26111
  • 68
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 22431
  • 35
Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

  • 6 март 2026 | 15:01
  • 1008
  • 0
Караславов: Много псувни и плюнки съм изял, особено след 0:6 от Локо! Случвало се е и пред вкъщи да ме чакат

Караславов: Много псувни и плюнки съм изял, особено след 0:6 от Локо! Случвало се е и пред вкъщи да ме чакат

  • 6 март 2026 | 14:17
  • 1750
  • 1
Юношите на Септември с трогателен жест към сина на Джони Велинов

Юношите на Септември с трогателен жест към сина на Джони Велинов

  • 6 март 2026 | 14:17
  • 2773
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 18224
  • 59
СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

СК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 26111
  • 68
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 22431
  • 35
Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

Съставите на Байерн и Гладбах, Нойер, Мусиала и Джаксън са титуляри за баварците

  • 6 март 2026 | 20:43
  • 308
  • 1
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 12087
  • 22
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 23186
  • 31