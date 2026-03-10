Популярни
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред

  • 10 март 2026 | 14:40
  • 524
  • 1

Един от емблематичните футболисти на Ботев (Пловдив) през ХХI век - Георги Какалов, направи доста остър и емоционален коментар за съдийството във вчерашния двубой между Левски и Локомотив Пловдив.

Реакцията на бившия нападател е насочена към главния съдия Димитър Димитров и колегите му от ВАР заради две решаващи отсъждания - спорната дузпа за домакините в самия край на мача, както и момента на нейното изпълнение, когато Армстронг Око-Флекс видимо е стъпил в наказателното поле.

Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:

"Абсолютно никаква дузпа. Две грешки на съдията, снимките ги показват кои са те.

Първо не гледа достатъчно обстойно дузпата, има опасно влизане с бутоните напред срещу защитника на Локомотив.

При изпълнението на дузпата, играчът на Левски е вътре в наказателното поле още преди дори да е нанесен ударът по топката. По този начин въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, какъвто и да е там - влияе на изпълнението и в този случай дузпата трябваше да бъде пребита.

Левски играе не лош футбол, но подобни помощи не са нужни и от полза за никой. Единственото нещо, което ще направите, е да изгоните хората от стадионите, а футболът е точно за тях. Не се чудете после защо стадионите ни са празни".

