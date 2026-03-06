Петков: Имахме леки притеснения, но изиграхме страхотен мач

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков похвали футболистите на "белите" след домакинската победа с 4:0 над Спартак (Варна).

“Изиграхме страхотен мач. Поздравления за момчетата, защото имахме доста трудности от гледна точка на възстановяването. Още във втората минута отбелязахме гол, но ни го отмениха. Виждаше се едно желание за игра. Имахме леки притеснения, защото в предишните два домакински мача не се представихме добре. Днес всичко беше наред.

Имахме 10-11 мача без загуба. Трудно се окомплектова отбор, но полека нещата се напасват и момчетата изиграха страхотен двубой.

Амбициите ни са да се държим колкото е възможно по-горе. Това става само с победи. Гледаме всеки мач да печелим, имаше четири без победа, но се вдигнахме и последните два бяха много сполучливи за нас.

Дербито си е дерби. Ще играем за победа. Подготвяме се максимално добре", каза Петков по повод предстоящия сблъсък с Локомотив (София).