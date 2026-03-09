Проблемът с окото на Левандовски, който причинява двойно виждане и може да наложи операция

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски игра в последния мач срещу Атлетик Билбао със специална маска заради контузия, която му пречи да води нормален живот и чиито симптоми могат да засегнат зрението му. Става дума за травма на очната орбита. Както обяснява пред CuídatePlus Франсиско Хавиер Уртадо, офталмолог в Националния институт по зрението в Мадрид, „орбитата е кухината в черепа, където е разположено окото. Тази кухина е като пирамида, чийто връх е насочен към задната част на черепа, а основата е външната част, където е кожата“.

“Фрактурата на стената на орбитата представлява „счупване на една или няколко от тези стени. Изглежда, че при Левандовски е счупена стената откъм носа, която е най-тънка и най-често се чупи. Всъщност тя се нарича lamina papyracea, защото е тънка като папирус, като хартия“, обяснява подробно специалистът.

Той информира, че „ако при силен удар в окото потече кръв от носа, усеща се въздух в тъканите около окото, напипват се неравности по ръба на орбитата, има двойно виждане или окото хлътне, е много вероятно да е настъпила фрактура на някоя от стените на орбитата“. Този проблем се потвърждава с компютърна томография (КТ).

Причини и рискове за играча

Относно причината за този тип фрактури, Уртадо обяснява, че „те обикновено се появяват при много силни травми върху окото, каквито се случват в бокса, при пътнотранспортни произшествия, при нападения или в ръгбито“. Директен удар в окото „кара то да хлътне в орбитата, да избута тъканите зад него и те да счупят някоя от стените. Това е домино ефект чрез предаване на енергия“.

В случая на футболиста този тип фрактура може да доведе до: болка в областта на фрактурата при движение на окото; двойно виждане, ако мускулът е засегнат; едното око да изглежда по-малко от другото, ако окото хлътне в орбитата.

Рискът за футболиста в момента е „да получи нов удар, който да уголеми фрактурата и да наложи операция“. Освен това, добавя той, „може със закъснение да се появи двойно виждане или хлътване на окото“.

Какво е лечението?

Относно лечението на този тип травми, Уртадо посочва, че „ако не причинява двойно виждане, обикновено те зарастват спонтанно с противовъзпалителни и обезболяващи средства“.

Ако обаче „причинява двойно виждане, има много тъкан от орбитата, която е преминала през фрактурата, или окото изглежда хлътнало, се налага операция“. В този случай „хирургическата намеса се състои в това да се върне тъканта на орбитата на мястото ѝ и да се постави мрежа, която да предотврати повторното ѝ преминаване през зоната на фрактурата“. Системата, информира той, е „подобна на тази при операция от херния“.

Ако не се лекува и има прищипване на мускул във фрактурата, „човекът ще има постоянно двойно виждане в една или няколко посоки, фрактурата ще зарасне с тъкан от орбитата около нея и впоследствие ще бъде по-трудно всичко да се освободи“. Ако това се случи, „един елитен спортист не би могъл да изпълнява добре работата си“. Както припомня експертът, „Марк Маркес беше напът да се оттегли, защото имаше двойно виждане, но успя да го преодолее“.

За какво служи маската?

Използването на маската не е като гипс, а „служи за избягване на нови удари върху окото, които биха могли да уголемят фрактурата, която сега зараства“. Това е „превантивно лечение, нещо като щит“. При обикновените хора „се препоръчва почивка за няколко седмици, но лекарите вероятно са решили да му поставят тази защита, за да може да продължи да играе“, заключава той.