Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк

Шефът на отбора на Дукати в MotoGP, Давиде Тардоци, заяви, че повредата в гумата на Марк Маркес по време на Гран При на Тайланд е резултат от „експлозия“ на джантата след удар в бордюра на пистата.

Действащият световен шампион имаше трудно начало на сезона на пистата „Бурирам“, като мудният му старт го извади от топ 3 в класирането в първите обиколки.

Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък

След като си проби път обратно до четвърта позиция, Марк Маркес наближаваше Раул Фернандес в битка за евентуално трето място, когато в 21-вата от общо 26 обиколки се наложи да се оттегли поради спукана гума.

От Дукати вече изясниха, че спукването е настъпило в резултат на удар в бордюра на завой номер 4, който е повредил джантата на колелото.

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

„За съжаление, той мина през бордюра на завой 4 и счупи джантата - каза Тардоци пред TNT Sport. - Затова гумата загуби налягане и той беше принуден да спре. Ударил е ръба на бордюра и е счупил колелото. Не, не си спомням някога да съм виждал подобно нещо. Можем да кажем, че беше грешка, но той наистина нямаше късмет, защото много пилоти излизаха извън пистата на завой 4 и никой не е имал този проблем. Както и да е, така се случи. Марк каза, че е ударил бордюра, не знае защо, но джантата е експлодирала.“

Какво се случи със задната гума на Марк Маркес?

Обиколка по-късно пилотът на Хонда, Жоан Мир, също се оттегли с проблем в задната гума.

Шефът на Мишлен, Пиеро Тарамасо, отбеляза в неделя, че повредите по джантите са били често срещано явление през целия уикенд в Бурирам, като обвини за това горещината и агресивните бордюри.

Бедзеки: След грешката вчера, днес беше важно да съм в челото

„Имахме този проблем през целия уикенд, много колела се връщаха в нашия бокс изкривени, защото беше много горещо - обясни той. - Материалът е много мек, а бордюрите са много агресивни. Например, загубата на налягане в предната гума, която Хорхе Мартин претърпя вчера, беше същата: той удари бордюр, предното колело се огъна и гумата спадна.“

Мартин беше разследван за потенциално нарушение на налягането в гумите по време на спринта в събота, но по-късно беше оневинен, след като беше установена повреда на колелото му.

Пилотите от MotoGP не знаят как ще си тръгнат от Тайланд

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Тайланд

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages