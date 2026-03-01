Популярни
Вход / Регистрирай се
Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк

  • 1 март 2026 | 13:35
  • 258
  • 0

Шефът на отбора на Дукати в MotoGP, Давиде Тардоци, заяви, че повредата в гумата на Марк Маркес по време на Гран При на Тайланд е резултат от „експлозия“ на джантата след удар в бордюра на пистата.

Действащият световен шампион имаше трудно начало на сезона на пистата „Бурирам“, като мудният му старт го извади от топ 3 в класирането в първите обиколки.

След като си проби път обратно до четвърта позиция, Марк Маркес наближаваше Раул Фернандес в битка за евентуално трето място, когато в 21-вата от общо 26 обиколки се наложи да се оттегли поради спукана гума.

От Дукати вече изясниха, че спукването е настъпило в резултат на удар в бордюра на завой номер 4, който е повредил джантата на колелото.

„За съжаление, той мина през бордюра на завой 4 и счупи джантата - каза Тардоци пред TNT Sport. - Затова гумата загуби налягане и той беше принуден да спре. Ударил е ръба на бордюра и е счупил колелото. Не, не си спомням някога да съм виждал подобно нещо. Можем да кажем, че беше грешка, но той наистина нямаше късмет, защото много пилоти излизаха извън пистата на завой 4 и никой не е имал този проблем. Както и да е, така се случи. Марк каза, че е ударил бордюра, не знае защо, но джантата е експлодирала.“

Обиколка по-късно пилотът на Хонда, Жоан Мир, също се оттегли с проблем в задната гума.

Шефът на Мишлен, Пиеро Тарамасо, отбеляза в неделя, че повредите по джантите са били често срещано явление през целия уикенд в Бурирам, като обвини за това горещината и агресивните бордюри.

„Имахме този проблем през целия уикенд, много колела се връщаха в нашия бокс изкривени, защото беше много горещо - обясни той. - Материалът е много мек, а бордюрите са много агресивни. Например, загубата на налягане в предната гума, която Хорхе Мартин претърпя вчера, беше същата: той удари бордюр, предното колело се огъна и гумата спадна.“

Мартин беше разследван за потенциално нарушение на налягането в гумите по време на спринта в събота, но по-късно беше оневинен, след като беше установена повреда на колелото му.

Снимки: Gettyimages

