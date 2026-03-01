Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес отпадна от Гран При на Тайланд заради спукана гума, а точно преди да спре той излезе извън трасето на завой №4 и там се е спукала гумата. Испанецът обясни, че го е направил, за да избегне падане.

Въпреки че преминаването през бордюра към асфалтовата зона за сигурност обикновено не води до технически последствия, този път деветкратният световен шампион нямаше късмет.

Какво се случи със задната гума на Марк Маркес?

„Карах безопасно, но нямах късмет - заяви Маркес пред медиите след състезанието. - Защото съм прескачал този бордюр стотици пъти, например по време на тестовете преди състезанието.

„Същото беше и по време на тренировките. И никога не се е случвало това, което стана сега. Защото обикновено тези бордюри са направени така, че да можеш да излезеш от пистата по добър начин. Но когато излязох от трасето, веднага усетих, че задната гума експлодира. Имаше и силен удар отзад.

„Обикновено прескачаме двойните бордюри много пъти. Но този път, когато излязох, сякаш имаше голям камък там. И това направо взриви задната ми гума.“

Маркес, който все още се възстановява от контузии, получени в Гран При на Индонезия миналата година, подчерта, че се е опитвал да избегне падане.

„В средата на завоя вече усетих, че задната част поднася малко повече от обикновено - обясни шампионът. - Гумата също беше износена... и тогава видях, че натоварвам мотора твърде много. И си казах: „Добре, не искам да поемам никакви рискове. Дори и да загубя време, ще изляза от пистата и ще се върна отново.“

„Но този безопасен подход днес не беше най-доброто решение. Защото мисля, че нямах абсолютно никакъв късмет и унищожих задната гума.“

По време на инцидента Маркес се движеше на четвърта позиция след едно по-консервативно състезание. Той заяви, че е можел да постигне и по-добър резултат в последните обиколки.

„Четвъртото място беше сигурно. Ако съм оптимист – трето. А защо не и второ?“

Снимки: Gettyimages