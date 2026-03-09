Популярни
  3. Оскар Пиастри: До катастрофата всичко вървеше много добре!

Оскар Пиастри: До катастрофата всичко вървеше много добре!

  • 9 март 2026 | 13:18
  • 354
  • 0

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри се зарече да „научи колкото се може повече“ от откриващия кръг на сезона във Формула 1 на "Албърт парк", въпреки че не успя да стартира заради катастрофата си в загряващата обиколка. Австралиецът заби своя болид MCL40 в стената по време на опознавателната обиколка към стартовата решетка. Причината бе внезапен прилив на мощност от 100kW със студени гуми, когато стъпи на бордюра на четвърти завой в Мелбърн.

Това го превърна в пасажер, докато колата му се носеше към бариерите, слагайки край на участието му в Гран При на Австралия още преди да е започнало.

Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика
Пиастри обясни катастрофата, която не му позволи да стартира пред родна публика

Запитан как ще се съвземе след инцидента пред обожаващите го местни фенове, съкрушеният Пиастри заяви пред медии следното: „Мисля, че просто ще се опитам да науча колкото се може повече, дори само като гледам състезанието. Миналата година, макар резултатът да не беше това, което исках, усетих, че имаше много позитиви от уикенда. Тази година, очевидно, разочарованието е още по-голямо, но смятам, че до момента на катастрофата направихме много неща добре.“

24-годишният пилот сподели, че дори и без ценните данни, които би събрал по време на състезанието, той и Макларън вече са набелязали области за подобрение. И въпреки че уикендът му завърши злощастно, Оскар побърза да подчертае, че откриващият кръг на сезона не е бил пълен провал.

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

„Ясно идентифицирахме някои неща, които трябва да променим и да свършим по-добра работа - обясни Пиастри. - Но мисля, че по време на тренировките и квалификацията се чувствах доста комфортно – доколкото можеш да се чувстваш комфортно в тези коли. И да, усещах, че навлизам добре в ритъм. Този елемент не е много по-различен отпреди 12 месеца, така че просто ще се опитам да си извадя поуки и да се завърна следващата седмица.“

Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис
Джордж Ръсел отвърна на критиките на Ландо Норис
