Ивайло Станчев: Трябва да сме перфектни

Черноморец (Балчик) ще играе в неделя с третия отбор на Лудогорец в Разград. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаква ни тежък мач. Срещу нас ще е отлично подготвен отбор, който ни е и пряк конкурент за челните места в класирането на първенството. Трябва да сме почти перфектни, за да си тръгнем с трите точки. Надявам се да се получи хубав двубой на перфектен терен. Дано да се приберем доволни у дома след него“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.