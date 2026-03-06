Популярни
  ЦСКА
  2. ЦСКА
  Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 470
  • 1
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

Левият бек на ЦСКА Анжело Мартино вече няколко седмици играе със счупен пръст на ръката. Аржентинският защитник носи специална шина на показалеца и средния пръст на дясната ръка, която увива с бинт за мачовете.

Мартино получи контузията при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица на 14 февруари (2:0) след сблъсък с Георги Русев, като бе заменен принудително в 62-ата минута на онзи двубой. Впоследствие 27-годишният футболист, който притежава и италиански паспорт, е преминал нужните медицински изследвания, които са показали, че може да играе, но трябва да предпазва пръста си с въпросната шина.

