ФИА разреши на Верстапен, Строл и Сайнц да стартират утре

ФИА официално разреши на тримата пилоти без време в квалификацията днес: Макс Верстапен, Ланс Строл и Карлос Сайнц, да стартират утре в Гран При на Австралия, въпреки че те не записаха време в битката за разпределение на местата на стартовата решетка.

Заради нов проблем със задвижващата система на Хонда Строл не успя да запише нито една обиколка в съботните сесии на „Албърт парк“. Оказа се, че е дефектирал двигателят с вътрешно горене в колата на Строл, той пропусна третата тренировка и квалификацията и имаше нужда от специално разрешително от ФИА, за да участва в Гран При на Австралия. Сайнц също не кара заради повреда, а Верстапен катастрофира на старта на първата си бърза обиколка.

Строл има едва 17 обиколки от началото на уикенда в Мелбърн, като това се дължи на сериозните вибрации, свързани с работата на хибридната система.

„Ланс извади лош късмет днес, като проблемите с мотора не му позволиха да излезе на пистата -заяви шефът на Астън Мартин Ейдриън Нюи. – След като тези проблеми бяха решени, нямаше време да сглобяваме отново колата му и той да стартира в квалификацията."

