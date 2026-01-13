Южноафрикански спринтьор и наказан атлет се присъединяват към Фред Кърли в Enhanced Games

Американският спринтьор Марвин Брейси, който изтърпява 45-месечно наказание за допинг, и южноафриканецът Кларънс Муняй са последните атлети, които се присъединиха към остро критикуваните Enhanced Games.

Следвайки стъпките на своя сънародник Фред Кърли, олимпийският сребърен медалист Марвин Брейси-Уилямс подписа с противоречивата спортна инициатива. Този ход идва в момент, когато Брейси-Уилямс изтърпява 45-месечна забрана за многобройни нарушения на антидопинговите правила.

Според информация, публикувана първоначално от Track & Field Gazette в социалната мрежа X, решението на Брейси-Уилямс е взето след сигнал от информатор в началото на 2024 г. Сигналът е довел до положителен тест за анаболен агент и три нарушения на правилата за местонахождение по време на последвалото разследване.

Действията на Брейси-Уилямс отразяват тези на Фред Кърли, който се присъедини към Enhanced Games преди няколко месеца. Тогава Кърли заяви, че целта му е да "посвети цялата си енергия, за да разшири границите си и да стане най-бързият човек, живял някога“.

Кой още подписа с Enhanced Games? Решението на Кърли предизвика значителна негативна реакция, като мнозина поставиха под въпрос почтеността на атлет, който някога е представлявал Съединените щати на най-високо ниво, а сега участва в събитие, открито противопоставящо се на регулациите на Световната атлетика.

Междувременно южноафриканският спринтьор Кларънс Муняй е сред последните попълнения в списъка на противоречивите игри. Той се присъединява към Брейси, както и към Тейлър Андерсън, Майк Брайън, Рийс Прескод и Шокория Уолъс.

Муняй изгря на международната сцена през 2016 г., след като спечели титлите на 200 метра както при юношите до 20 години, така и при мъжете в Южна Африка – забележителен дубъл, който му осигури участие на Олимпийските игри в Рио. Възходът му продължи през 2017 г. със златен медал от африканското първенство до 20 години и световен рекорд за юноши на 300 метра.

През 2018 г. Муняй записа името си в историята, поставяйки настоящия национален рекорд на Южна Африка на 200 метра с впечатляващото време от 19.69 секунди. Оттогава той е постоянно присъствие на световната сцена, като се състезава на Олимпийските игри в Токио 2020 и на няколко световни първенства. През 2021 г. той помогна на Южна Африка да постави национален рекорд в щафетата 4x100 метра.

Привличането на още един високопрофилен, макар и наказан, атлет в редиците на Enhanced Games бележи значително развитие за инициативата, която продължава да оспорва установените норми в международния спорт.

Снимки: Gettyimages