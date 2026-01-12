Британски спринтьор се завръща от пенсия, за да се присъедини към Фред Кърли в скандалните Enhanced Games

Британският спринтьор Рийс Прескод обяви участието си в първото издание на Enhanced Games – противоречиво събитие, което позволява употребата на допинг.

Състезанието, наричано "Олимпиадата на стероиди“, е насрочено да се проведе в Лас Вегас този май. Прескод, който се оттегли от професионалната атлетика миналата година на 29-годишна възраст, се присъединява към списък със състезатели, в който според съобщенията влиза и американският спринтьор и бивш световен шампион Фред Кърли.

Този ход бележи изненадващ обрат за британския атлет, който преди това беше заявил намерението си да се съсредоточи върху треньорска дейност и развитие на млади таланти, след като окачи шпайковете.

Рийс Прескод наруши мълчанието след подписването с Enhanced Games

В изявление Прескод изрази ентусиазма си от новото начинание. "Много съм развълнуван да се присъединя към спринтьорската надпревара и да се състезавам в първите "Подсилени игри“, заяви той, цитиран от Athletics Weekly.

"Медицинският екип на Enhanced е от най-висока класа и от самото начало постави моята безопасност и благополучие като приоритет. Enhanced ми осигури медицински надзор, който променя живота, изключителна подкрепа в тренировките и фантастичен модел на възнаграждение.“

Той добави: "Това е нова глава за мен и съм развълнуван да бъда част от нещо, където се чувствам ценен и талантът е признат.“

Кариерата на Прескод беше белязана както от блестящи върхове, така и от разочароващи спадове. Той спечели титлата на Великобритания на 100 метра през 2017 г. и си осигури европейски сребърен медал през 2018 г. зад сънародника си Зарнел Хюз. Личният му рекорд от 9.93 секунди, поставен в Острава през 2022 г., го нарежда на четвърто място във вечната ранглиста на Обединеното кралство.

Потенциалът му обаче често беше възпрепятстван от контузии и непостоянна форма, които той веднъж откровено приписа на начин на живот, включващ бързо хранене и нощни видеоигри преди Олимпийските игри в Токио.

Новината предизвика бърз и остър упрек от страна на Британската атлетическа федерация. Джак Бъкнър, главен изпълнителен директор на управляващия орган, осъди решението.

"Като бивш спортист намирам това за особено ужасяващо“, заяви Бъкнър. "Да видя британски атлет да се свързва със събитие, което възхвалява употребата на допинг, е дълбоко разочароващо.“

"Тази концепция фундаментално подкопава целостта на състезанието, излага здравето и благосъстоянието на спортистите на сериозен риск и е несъвместима с принципите на чистия спорт“, се казва в изявлението. "Разочароващо е да видим как бивш член на отбора демонстрира подобно пренебрежение.“

Enhanced Games предлагат значителни финансови стимули, включително такси за участие, наградни фондове до 250 000 долара на събитие и бонус от 1 милион долара за всеки спортист, който подобри световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра.

Прескод е вторият виден британски спортист, който подписва с организацията, след като световният шампион по плуване Бен Прауд се присъедини миналата година.