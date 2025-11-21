Фред Кърли след присъединяването си към Enhanced Games: Чувствам се празен

Фред Кърли сподели своите размисли и амбиции, след като се присъедини към Enhanced Games, описвайки личните предизвикателства и промените в нагласата, които са оформили кариерата му.

Бронзовият олимпийски медалист на 100 метра разкри подробности за преминаването си към спринта на 100 метра и намекна за основната причина, поради която е избрал да подпише с Enhanced Games.

Преди да вземе смелото решение да се премести на 100 метра, Фред Кърли беше страховит бегач на 400 метра. В по-късата дистанция той поддържаше доминацията си доскоро, когато обяви решението си да се присъедини към Enhanced Games.

Съобщението на бившия световен шампион дойде малко след като получи временно отстраняване от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU) за нарушение на антидопинговите правила, свързано с местонахождението му.

Как COVID-19 променя живота на Фред Кърли Кърли сподели, че годината на COVID пандемията напълно е преобразила развитието му като спортист, като го е научила на всичко необходимо и в крайна сметка е променила траекторията на кариерата му.

Той обясни, че докато е тренирал на Бахамите, негов покоен приятел и треньорът на приятеля му са му предложили да обмисли преминаване към 100-те метра, отбелязвайки колко бързо покрива разстоянието по време на тренировки.

Кърли добави, че въпреки отлагането на Олимпиадата за 2021 г., той е прекарал целия период от сезона, засегнат от COVID, до 2021 г., подготвяйки се за 400 метра. Това подчертава колко неочаквана е била последвалата промяна във фокуса му.

"След това си счупих глезена и не можех да влизам в завоите. Нещо просто щракна в онзи тренировъчен ден. Реших просто да остана на правата. Без завои, без нищо“, сподели Кърли в интервю за Project Wellbeing.

"Така че просто останах на правата, правейки 120-метрови отсечки и покривайки разстояние. Около две седмици по-късно участвах в състезание на треньора ми във Флорида и пробягах 10.1 два пъти. На следващата седмица го направих отново на 100 метра.“

Фред Кърли разкри, че е постигнал и резултат от 10.00 секунди, а след това е слязъл под 10 секунди, което го е убедило да се посвети изцяло на 100-те метра.

Той обясни, че макар да е участвал в няколко състезания на 400 метра в чужбина, инстинктът му е подсказал, че е дошъл моментът да се съсредоточи върху 100-те метра и ако не се възползва от него, може никога повече да няма този шанс.

Носителят на сребърен олимпийски медал на 100 метра добави, че е обсъдил решението с друг треньор, който е предпочел той да продължи с 400-те метра, но дълбоко в себе си Кърли е знаел, че тази дистанция вече не му подхожда.

Той описа момента като „пробуждане“ за 100-те метра, заявявайки, че оттогава се е посветил изцяло на спринта, уверен в скоростта си и осъзнавайки, че в онзи ден е написал история.

"Когато направих тази промяна през онази година, всички се съмняваха в мен. Защо ще напуснеш най-добрата си дисциплина, за да отидеш в непознати води? Но хората забравят, че за да си елитен и най-добрият, трябва да мислиш като най-добрия“, добави той.

"Ако нямаш тази нагласа да мислиш, че си най-добрият, защо изобщо се занимаваш с това? Аз знам, че съм най-добрият. Знам, че съм най-великият. Така че никой не може да спре нагласата ми да бъда велик.“

"И ако аз не вярвам в себе си, тогава кой? Така че вярвам в себе си от все сърце. Но тази година промени траекторията на моята лекоатлетическа кариера. Когато преминах на 100 метра, това промени еволюцията в кариерата ми и ме изведе до по-големи висоти. Донесе ми хубави неща. Постигнах времена, които хората постигат за цял живот, за по-малко от седем-осем седмици и станах олимпийски сребърен медалист.“

Кърли намеква защо е решил да подпише с Enhanced Games Кърли разсъждава върху значимостта на постиженията си, отбелязвайки, че някои от великите в спорта дори нямат олимпийски медали, и ако те се смятат за най-великите, той чувства, че има право да претендира за същото признание.

Той подчерта, че постигането на толкова много неща за по-малко от година и половина показва потенциала му, предполагайки, че ако се беше съсредоточил единствено върху 100-те метра от самото начало, нямаше да има граници за това, което може да постигне, и никой не би могъл да предвиди докъде ще стигне кариерата му.

Въпреки това той добави, че състезанията в нормалния лекоатлетически кръг идват с голям натиск, като хората винаги очакват от него да се представя добре всеки път, когато стъпи на пистата. Той също така говори открито за сравненията с други атлети от времето, когато се е състезавал на 400 метра.

"Тялото ми се чувства младо и просто знам, че съм напът да променя спорта завинаги. Чувствам се празен отвътре, а причината да се чувствам така е въпросът "какво следва?“. В нашия спорт сравнението е нещо обичайно. Постигнах всичко това, защото вече знаех, че мога“, добави той.

"Медалите и другите неща не означават нищо за мен, защото в крайна сметка медалите идват и си отиват, но моето наследство ще живее вечно. Така че, когато казвам, че се чувствам празен отвътре, това е просто защото в нашия спорт трябва винаги да се справяш по-добре.“

Атлетът Кърли коментира личната значимост на своите успехи, като отбеляза, че е постигнал нещо, което никой друг в семейството му не е успявал.

След като се присъедини към Enhanced Games, той остава изцяло концентриран върху поставената цел – да подобри световния рекорд и да остави трайна следа в историята на спорта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago