Фред Кърли си постави цел да подобри световния рекорд на Болт на 100 метра в Enhanced Games

Фред Кърли намекна за дръзка нова цел, насочвайки се към световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра, след като се присъедини към противоречивите Enhanced Games. Кърли разкри конкретното време, което иска да постигне, в опита си да счупи рекорда на Болт, след като подписа с Enhanced Games.

Световният шампион на 100 метра от 2022 г. изпитваше трудности да се наложи през този сезон – от два ареста до наказание от Отдела за почтеност в леката атлетика (Athletics Integrity Unit) за предполагаемо нарушение на антидопинговите правила за местонахождение.

Фред Кърли беше принуден да се оттегли от квалификациите на САЩ за Световното първенство по лека атлетика и именно тогава обяви решението си да се присъедини към Enhanced Games.

Американецът се цели в световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Enhanced Games е предложено международно мултиспортно събитие, основано от австралийския бизнесмен Арон Д'Суза.

Събитието е замислено като пряко предизвикателство към настоящата екосистема, като на спортистите е разрешено и дори се насърчават да използват вещества, подобряващи представянето (PEDs), без да подлежат на традиционните антидопингови тестове.

С тази свобода Фред Кърли вярва, че може да слезе под световния рекорд от 9.58 секунди, поставен от Юсейн Болт на Световното първенство по лека атлетика през 2009 г. в Берлин, Германия.

Личното най-добро време на Фред Кърли на 100 метра е 9.76 секунди и е поставено на Toyota USATF Outdoor Championships. В скорошна публикация в своя профил в Инстаграм Кърли разкри конкретната си цел.

"Проект 9.42 е в ход“, написа Кърли.

Награден фонд на Enhanced Games

Предвижда се всяка дисциплина да има награден фонд до 500 000 долара. Спортистът, който заеме първо място в дадено състезание, ще получи внушителните 250 000 долара.

В допълнение към наградите за представяне, на всички състезатели са обещани и първокласни такси за участие само за появяването им.

Извънреден бонус от 1 милион долара е специално предвиден за подобряване на световните рекорди в двете най-престижни събития – 100 метра бягане и 50 метра свободен стил плуване.

За подобряване на всеки друг установен световен рекорд в различните дисциплини бонусът е значителните 250 000 щатски долара.

Този модел вече е валидиран. На частно събитие, организирано от игрите, гръцкият плувец Кристиан Голомеев е получил бонус от 1 милион щатски долара за подобряване на световния рекорд на 50 метра свободен стил в дълъг басейн, което служи като доказателство за финансовата жизнеспособност на противоречивия формат.