Барса ще се вдига срещу другия губещ от полуфиналите за Купата на краля

Атлетик Билбао и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на Ла Лига днес от 22:00 часа на стадион "Сан Мамес". Това е поредната среща между два от най-големите клубове в Испания, като каталунците пристигат като лидери в класирането, докато баските се опитват да подобрят позицията си в средата на таблицата.

Барселона заема първото място с впечатляващите 64 точки след 26 изиграни мача. "Блаугранас" имат голова разлика 71:26 допуснати гола, като разполагат с най-доброто нападение и третата най-здрава защита. На собствен терен отборът е спечелил 39 точки, повче от всички останали в лигата.



Атлетик Билбао се намира на 9-а позиция с 35 точки и голова разлика 30:36. Баските още имат шанс да преследват класиране в евротурнирите, макар че през седмица отпаднаха от Реал Сосиедад на полуфиналите за Купата на краля. Същото се случи и с Барселона срещу Атлетико Мадрид.

Атлетик Билбао показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. Баските загубиха от Реал Сосиедад с 0:1 в четвъртък, завършиха наравно 1:1 с Райо Валекано в Ла Лига и записаха две последователни победи преди това - 2:1 срещу Елче и 2:1 като гост на Овиедо. Преди това отборът загуби с 0:1 от Реал Сосиедад в първия полуфинален мач от Купата на краля.



Барселона играе на приливи и отливи в последните седмици, като записа три победи и две загуби в последните си пет срещи. Каталунците разгромиха Атлетико Мадрид с 3:0 в Купата на краля, но отпаднаха с общ резултат 3:4. Преди това Барса победи Виляреал с 4:1 и Леванте с 3:0 в Ла Лига. Загубите дойдоха срещу Жирона с 1:2 в първенството и срещу Атлетико Мадрид с 0:4 в първия полуфинален мач от Купата на краля.

Атлетик Билбао ще разчита на постоянно прогресиращия Микел Яурегизар, който се очаква да бъде ключов играч в предстоящия двубой. Звездата Нико Уилямс ще отсъства заради контузия. Баските ще търсят начин да спрат офанзивната мощ на каталунците, като използват домакинското предимство и подкрепата на феновете си на "Сан Мамес".



Барселона разполага с много опции в средата на терена и офанзивен план. В атака почти сигурно ще започнат отново Рафиня, Ламин Ямал и Феран Торес. Педри ще организира играта на каталунците, а в титулярно място почти сигурно ще получи и тийнейнджърът Марк Бернал, който вкара два гола срещу Атлетико.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 7 януари 2026 г. в мач от Суперкупата на Испания, в който Барселона разгроми Атлетик Билбао с категоричното 5:0. Преди това, в мач от Ла Лига на 22 ноември 2025 г., каталунците отново надделяха убедително с 4:0.



Всъщност, в последните пет срещи между двата отбора Барса има пълен комплект от победи, като отбеляза 16 гола и не допуснала нито един. Атлетик Билбао няма успех срещу този съперник от 2024 година.

Снимки: Gettyimages