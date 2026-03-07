Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Барса ще се вдига срещу другия губещ от полуфиналите за Купата на краля

Барса ще се вдига срещу другия губещ от полуфиналите за Купата на краля

  • 7 март 2026 | 07:00
  • 333
  • 1
Барса ще се вдига срещу другия губещ от полуфиналите за Купата на краля

Атлетик Билбао и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на Ла Лига днес от 22:00 часа на стадион "Сан Мамес". Това е поредната среща между два от най-големите клубове в Испания, като каталунците пристигат като лидери в класирането, докато баските се опитват да подобрят позицията си в средата на таблицата.

Барселона заема първото място с впечатляващите 64 точки след 26 изиграни мача. "Блаугранас" имат голова разлика 71:26 допуснати гола, като разполагат с най-доброто нападение и третата най-здрава защита. На собствен терен отборът е спечелил 39 точки, повче от всички останали в лигата.

Атлетик Билбао се намира на 9-а позиция с 35 точки и голова разлика 30:36. Баските още имат шанс да преследват класиране в евротурнирите, макар че през седмица отпаднаха от Реал Сосиедад на полуфиналите за Купата на краля. Същото се случи и с Барселона срещу Атлетико Мадрид.

Атлетик Билбао показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. Баските загубиха от Реал Сосиедад с 0:1 в четвъртък, завършиха наравно 1:1 с Райо Валекано в Ла Лига и записаха две последователни победи преди това - 2:1 срещу Елче и 2:1 като гост на Овиедо. Преди това отборът загуби с 0:1 от Реал Сосиедад в първия полуфинален мач от Купата на краля.

Барселона играе на приливи и отливи в последните седмици, като записа три победи и две загуби в последните си пет срещи. Каталунците разгромиха Атлетико Мадрид с 3:0 в Купата на краля, но отпаднаха с общ резултат 3:4. Преди това Барса победи Виляреал с 4:1 и Леванте с 3:0 в Ла Лига. Загубите дойдоха срещу Жирона с 1:2 в първенството и срещу Атлетико Мадрид с 0:4 в първия полуфинален мач от Купата на краля.

Атлетик Билбао ще разчита на постоянно прогресиращия Микел Яурегизар, който се очаква да бъде ключов играч в предстоящия двубой. Звездата Нико Уилямс ще отсъства заради контузия. Баските ще търсят начин да спрат офанзивната мощ на каталунците, като използват домакинското предимство и подкрепата на феновете си на "Сан Мамес".

Барселона разполага с много опции в средата на терена и офанзивен план. В атака почти сигурно ще започнат отново Рафиня, Ламин Ямал и Феран Торес. Педри ще организира играта на каталунците, а в титулярно място почти сигурно ще получи и тийнейнджърът Марк Бернал, който вкара два гола срещу Атлетико.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 7 януари 2026 г. в мач от Суперкупата на Испания, в който Барселона разгроми Атлетик Билбао с категоричното 5:0. Преди това, в мач от Ла Лига на 22 ноември 2025 г., каталунците отново надделяха убедително с 4:0.

Всъщност, в последните пет срещи между двата отбора Барса има пълен комплект от победи, като отбеляза 16 гола и не допуснала нито един. Атлетик Билбао няма успех срещу този съперник от 2024 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

  • 7 март 2026 | 03:46
  • 1071
  • 0
Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

  • 7 март 2026 | 03:25
  • 743
  • 0
Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

  • 7 март 2026 | 03:03
  • 735
  • 0
Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

  • 7 март 2026 | 02:48
  • 539
  • 0
Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

  • 7 март 2026 | 02:35
  • 468
  • 0
Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

  • 7 март 2026 | 02:17
  • 676
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

  • 7 март 2026 | 08:00
  • 237
  • 0
Завързан сблъсък във Враца

Завързан сблъсък във Враца

  • 7 март 2026 | 07:30
  • 619
  • 0
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 25018
  • 120
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 18446
  • 24
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 16940
  • 6
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 36127
  • 88