  Беершот
  2. Беершот
Изненадваща загуба за тима на Еди Йорданов

  • 7 дек 2025 | 04:11
Беершот загуби с 1:3 гостуването си на Брюж U23 в двубой от 16-ия кръг на белгийската Чалънджър Про Лига. Едисон Йорданов беше титуляр за тима от Антверп и остана на терена през цялото време.

Бившият български национал игра като ляв бек, а неговият тим регистрира второ поредно поражение, след като преди няколко дни отстъпи на Ла Лувиер в среща от Купата на Белгия.

Шандре Кембъл вкара два гола за втория тим на Брюж, а едно попадение добави Тобиас Лунд-Йенсен. За Беершот точен беше ветеранът Генки Харагучи.

Начело в класирането е Беверен с 39 точки, пред Кортрийк с 35, а Беершот е на трета позиция с 33 точки.

