Едисон Йорданов и Беершот отпаднаха от Купата на Белгия

Беершот загуби с 1:2 като домакин на Ла Лувиер и отпадна на осминафиналите в турнира за Купа на Белгия. Едисон Йорданов беше титуляр за тима от Антверп, който пропусна много положения през второто полувреме.

Гостите нанесоха своя удар преди почивката с два гола на сенегалеца Папе Муса Фал. В 76-ата минута Оуен Маес от Ла Лувиер получи червен картон, а Беершот успя само да намали в последните секунди с попадение на Арнолд Вула.

В друга среща от турнира Дендер надви Стандард (Лиеж) с 3:2. Победата на домакините осигури Мохамед Берте в 73-тата минута.

Останалите мачове от осминафиналите са днес и утре. Дербито в тази фаза е между Генк и Андерлехт. Роял Антверп на Росен Божинов ще е домакин на Сент Трюйден.