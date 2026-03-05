Популярни
  Михаил Александров за Джони Велинов: Като човек беше още по-велик от това, което беше като футболист

  5 март 2026 | 11:35
Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров също пристигна на поклонението пред големия Георги Велинов. Александров сподели, че Джони Велинов не е само легенда на ЦСКА, а на целия български футбол.

„Той не само означаваше, а все още означава много за ЦСКА. Той е легенда на клуба и един от най-високо поставените в йерархията на този велик клуб. За съжаление, няма да види стадиона открит. Нека не го категоризираме само като легенда на ЦСКА, а като легенда на България. Имал съм възможността да го познавам още в юношеските си години в ЦСКА. Като човек беше още по-велик от това, което беше като футболист“.

