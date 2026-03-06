Слагат отводнителната ситема на "Армията"

Работният процес продължава да кипи с пълна сила на стадион "Българска армия". От вчера започна изграждането на отводнителната система на съоръжението. Тя ще бъде на световно ниво, като от ЦСКА вече наеха специализирана фирма, която да изгради възможно най-качествения терен в България.

Въпреки дъжда в столицата на 5 март, строителните дейности не спряха. Днес пък бяха поставени два вида седалки в секторите "В" и "Г", както и парапети по стълбите. Елементите обаче са тестови. Монтирането на постоянните седалки ще започне след като бъдат положени всички изолационни пластове върху седалковите панели.