  Банско
  2. Банско
  3. Боби Галчев повежда Банско

Боби Галчев повежда Банско

  6 март 2026 | 18:21
  • 377
  • 0
Боби Галчев повежда Банско

Борис Галчев ще бъде начело на ФК Банско в предстоящия двубой в Кюстендил в събота, 7 март. Срещата от 22 кръг е от 15:00 часа. Банскалии се разделиха с досегашния си наставник Борислав Хазуров след почти две години начело на тима. Борис Галчев бе начело на тима именно преди Хазуров да стане старши треньор.

Последният двубой, в който Галчев изведе ФК Банско в ролята си на старши треньор, бе на 1 май 2024 година срещу дубъла на Хебър Пазарджик у дома. В следващия мач на 8 май същата година начело на тима вече бе Борислав Хазуров.

