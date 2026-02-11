Банско се раздели с Влади Златинов

Днес е по-различен ден за ФК Банско — един от дългогодишните играчи на отбора, Владислав Златинов, се разделя с клуба.

Всичко, което може да се каже за него, е малко — мачовете, головете и битките, които изигра и реализира, са десетки, вероятно стотици. Влади има специално място в историята на клуба със своите няколко престоя.

Започвайки от сезон 2009/2010, когато стана голмайстор на „Б“ група със 17 гола (3 място за отбора), и през всички следващи сезони, Златинов остави траен отпечатък в отбора. Той бе част от Банско и през 2015 година, отново през 2017-та, а през есента на 2023 г. се завърна окончателно в състава. Златинов и на 43 години доказваше, че може още много във футбола.