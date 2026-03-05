Популярни
  Банско остана без треньор

Банско остана без треньор

  5 март 2026 | 12:16
Банско остана без треньор

ФК Банско и старши треньорът Борислав Хазуров се разделиха. Хазуров пое отбора на 6 май 2024 г.

"Разделихме се с Банско. Дадох всичко от себе си на клуба, първо като футболист, а сега и 2 години като треньор. Отборът има нужда от промяна, която мисля, че ще повлияе положително на футболистите и ще започнат да побеждават. Разделям се с млад и добър отбор за Трета лига, в който играят страхотни момчета и добри футболисти. Благодаря на ръководството на клуба за това, че ми гласува доверие да водя отбора в продължение на 2 години. Успех на треньорското ръководство“, коментира Борислав Хазуров на раздяла.

Клубът благодари на Борислав Хазуров за цялата енергия, страст и отговорна работа, която положи през тези години, и му пожелава здраве, късмет и нови успехи.

