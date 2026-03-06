Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна) ІІ
  3. Георги Симеонов: Двубой, колкото труден, толкова и полезен

Георги Симеонов: Двубой, колкото труден, толкова и полезен

  • 6 март 2026 | 12:19
  • 114
  • 0

Вторият отбор на Спартак (Варна) гостува утре на Волов-Шумен 2007. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой, колкото труден, толкова и полезен. Срещу нас ще е обигран отбор, един от най-добрите в групата. Превъзхожда ни с опит. Освен тежко, изпитанието е и положително за развитието и израстването на младите ни футболисти. Съперникът търси успеха с футболни средства. Ние също. На лице са предпоставки за надиграване. За да сме успешни в него, е необходимо да изиграем 90-те минути с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Георги Симеонов, треньор на варненци.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Фактор са

Николай Христозов: Фактор са

  • 6 март 2026 | 10:55
  • 160
  • 0
Балкан гостува на лидера

Балкан гостува на лидера

  • 6 март 2026 | 10:52
  • 162
  • 0
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 3043
  • 7
Ювентус (Малчика) привлече четирима

Ювентус (Малчика) привлече четирима

  • 6 март 2026 | 10:41
  • 213
  • 0
Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

Треньорът на Устрем: Ще бием дубъла на Черно море, въпреки че са по-добре физически

  • 6 март 2026 | 10:23
  • 187
  • 1
Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

Играч на ЦСКА играе със счупен пръст

  • 6 март 2026 | 09:30
  • 1139
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 1504
  • 4
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 3043
  • 7
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 2145
  • 0
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 3347
  • 4
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 5571
  • 5
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 5617
  • 2