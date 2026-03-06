Георги Симеонов: Двубой, колкото труден, толкова и полезен

Вторият отбор на Спартак (Варна) гостува утре на Волов-Шумен 2007. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой, колкото труден, толкова и полезен. Срещу нас ще е обигран отбор, един от най-добрите в групата. Превъзхожда ни с опит. Освен тежко, изпитанието е и положително за развитието и израстването на младите ни футболисти. Съперникът търси успеха с футболни средства. Ние също. На лице са предпоставки за надиграване. За да сме успешни в него, е необходимо да изиграем 90-те минути с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Георги Симеонов, треньор на варненци.