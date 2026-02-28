Популярни
  Аксаково излъга дубъла на Спартак (Варна)

Аксаково излъга дубъла на Спартак (Варна)

  • 28 фев 2026 | 20:21
  • 443
  • 0
Аксаково излъга дубъла на Спартак (Варна)

Аксаково надви във Варна, местния Спартак II с 2:1. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Съперниците си поделиха надмощието в по едно полувреме. Уцелиха и по веднъж гредите. Първото беше за гостите. Никола Георгиев им даде преднина с попадение, само 120 секунди след началния съдийски сигнал. Калоян Тодоров удвои в 21-ата минута. Втората част започна като първата – с гол. Този път обаче във вратата на Аксаково. Вкара го Данийл Затонов. Домакините натиснаха и доминираха до края. Създадоха голови положения, но не успяха да заличат пасива.

